Stefano De Martino a Belve: «Sono ignorante, mi sento un asino... attacca il leone al momento giusto». Frecciatina a Belen?

Stefano De Martino è stato il primo ospite della prima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda da questa sera (martedì 26 settembre), in prima serata su Rai 2. Il ballerino e conduttore ha risposto molto sinceramente alle domande della giornalista e si è raccontato a 360 gradi: dalla giovinezza, fino alla sua partecipazione ad Amici, per finire con la sua storia d'amore con Belen Rodriguez.

L'intervista di Stefano De Martino a Belve è cominciata così: «Se dovessi scegliere un animale direi che mi piace essere un asino perché così la gente ha basse aspettative ma, comunque, è un animale intelligente. Poi, è uno dei pochi animali che non scappa davanti al leone ma aspetta il momento giusto per attaccare». Questa risposta sarà stata una frecciatina alla sua ormai ex moglie, Belen Rodriguez?



Poi, Stefano De Martino ha continuato: «Il mio difetto è che io sono un po' ignorante, però, sono un ignorante socratico: “So di non sapere”. Tuttavia, alle volte, sono in imbarazzo davanti a chi sa più di me».

Il conduttore ha, poi, aggiunto: «Una bella "belvata" che ho fatto? Un figlio a 23 anni, ero piccolo, però, poi, è stato tutta una gioia». Francesca Fagnani ha chiesto: «Quali sono le parti del suo corpo che le piacciono di più e di meno?», allora il ballerino ha risposto: «Mi piacciono le mie mani e non posso dire cos'altro perché siamo in fascia protetta. I piedi, invece, non mi piacciono. Con la chirurgia estetica? Ho un bel rapporto direi, se fa stare bene una persona sono d'accordo.

Stefano De Martino e l'amore

Infine, l'intervista a Stefano De Martino si è conclusa parlando dell'amore: «Non mi piace essere corteggiato, può essere che io sia un seduttore. Mi piacciono le donne però non ne faccio una malattia». Francesca Fagnani ha, poi, detto che Maria De Filippi ha spiegato che De Martino ha la capacità di "farsi perdonare l'imperdonabile": «Io ci so fare con le donne ma non mi consiglierei mai, ma mi spiace rovinare un rapporto o una relazione. Ho sofferto per amore. La mia chiusura con Belen è stata un po' dolorosa però, poi, il dolore passa». La giornalista ha chiesto il motivo per cui è finita e, quindi, il conduttore ha risposto: «Secondo me, per far finire un rapporto, ci sono cose che pesano di più della notorietà: il carattere, il lavoro e, poi, non è facile per una persona ambiziosa come me diventare il "marito di". L'amore in un contesto pubblico si vive male perché si è sempre esposti. Il matrimonio con Belen non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di Santo però ci tengo all'esclusività del sentimento. Non sono un traditore ma mi è capitato di tradire, soprattutto alla fine dei rapporti».

