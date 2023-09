Stefano De Martino, tutto pronto per Il Collegio: ecco come si sta preparando il conduttore

di Redazione web

Stefano De Martino sarà impegnato con una nuova esperienza lavorativa. La sua voce, infatti, sarà quella che ascolteremo come narratore del programma Rai, Il Collegio. Il programma inzierà questa sera con tantissime novità, a partire dalla voce dell'ex ballerino di Amici, sino ad un cast spettacolare.

Ecco come si sta preparando Stefano De Martino per il programma.

«Belen sceglie Mara Venier e rifiuta Alessandro Cattelan: racconterà la verità su Stefano De Martino e l'addio a Mediaset»

Il Collegio diventa Vip: dall'attore di Mare Fuori a Raimondo Todaro, ecco i professori famosi e i figli d'arte che entreranno nella scuola

Stefano De Martino ha pubblicato nelle ultime ore delle Instagram stories in cui, cuffie alle orecchie, sorride e fa l'occhiolino ai suoi follower.

Un'esperienza unica per dei protagonisti che quest'anno, nello specifico, sono anche "figli d'arte": Aurora Costantini, 17enne figlia di Matilde Brandi (54) e Carmelina Iannoni la figlia 15enne di Carmen di Pietro (58).

L'edizione andrà in onda a partire da questa sera, domenica 24 settembre, fino al 29 ottobre 2023, per la prima volta nella storia del programma, di domenica per sei puntate, per quella che sembra essere l'ultima edizione della trasmissione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA