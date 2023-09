Mara Venier, il caso Gina Lollobrigida a Domenica In. Un commento crea imbarazzo in studio: «Se lo fa un uomo di 90 anni...»

Mara Venier ha ospitato a Domenica In Andrea Piazzolla per discutere del caso legato al patrimonio e all'eredità di Gina Lollobrigida. Un'inizio di puntata per questo appuntamento domenicale che la conduttrice ha dedicato all'artista e alla straordinaria lucidità di cui si è ribadito il possesso sino al giorno della morte. L’uomo, però, è sotto processo con l'accusa di averla circuita per arrivare ai suoi soldi e il 5 ottobre si terrà in tribunale l'atto finale di questa storia: la sentenza di colpevolezza o innocenza.

In studio anche Alessandra Mussolini, con cui la conduttrice ha dialogato e con cui si è scontrata sino ad arrivare a fare un commento che non è passato inosservato e pare fosse rivolto all'ex premier Silvio Berlusconi. Ma scopriamo insieme cosa ha detto la conduttrice.

