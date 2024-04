«Andrea Piazzolla non paga gli alimenti al figlio», l'ex assistente di Gina Lollobrigida a processo. Il fratello: «Senza soldi dalla morte dell'attrice»

di Redazione Web

Dalla morte di Gina Lollobrigida la vita di Andrea Piazzolla si divide tra aule di tribunale e uffici di avvocati. L'ex factotum della Bersagliera, travolto dalle accuse per l'eredità che la Lollo gli ha destinato nel testamento, è stato condannato a 3 anni in primo grado per circonvenzione. Nel frattempo, deve difendersi anche dalla ex compagna, che lo accusa di non pagare gli alimenti del figlio nato nel 2009.

Il processo

Nell'ultima udienza, nella quale era assente per un impedimento, ha testimoniato il fratello più grande, Luca Piazzolla. «È stato in Sud America per circa una settimana lo scorso mese. Chi gli ha pagato il biglietto, non lo so. Andrea ha tante difficoltà economiche - le sue parole riportate dal Corriere - Purtroppo non riesce a trovare lavoro da quando sono venuti alla luce i suoi processi.

«Andrea – difeso dall’avvocato Filippo Morlacchini - non ha mai lavorato, essendo stato sempre al fianco della signora Gina Lollobrigida. Io e lui abbiamo provato ad avviare una società, ma quando è esploso il caso mediatico, purtroppo si sono subito chiuse tutte le occasioni. Andrea ha sempre vissuto a casa della Lollobrigida ed è lei che si è occupata di tutto fin dal 2009. Da quando la Lollobrigida è venuta a mancare, mio fratello non riesce a mantenersi e viene aiutato dai nostri genitori. Sta cercando lavoro, ma le notizie sui processi gli rendono difficile trovare un’occupazione».

