Mara Venier, la foto ricordo dalle elementari: «Ero fragile e insicura, mi prendevano in giro»

Le foto conservano i ricordi negli anni che, altrimenti verrebbero rimossi o accantonati in un angolo remoto della nostra memoria. Per questo motivo, quando queste fotografie o, addirittura polaroid in bianco e nero, spuntano fuori da qualche album vecchio di famiglia o scatola di cui avevamo scordato l'esistenza, è sempre una bellissima emozione, mista anche a un po' di nostalgia.

Mara Venier ha trovato una di quelle foto in bianco e nero dove lei aveva forse 6 anni e un'intera vita da vivere davanti a lei. La conduttrice era insieme ai suoi compagni di classe di prima elementare e ha voluto condividere con i suoi follower un ricordo di quegli anni così particolari per lei.

Andiamo a leggere che cosa ha scritto nel post.

Il ricordo delle elementari

Mara Venier ha confidato ai suoi follower di non aver trascorso un'infanzia serena a scuola perché era molto insicura di sè e le sue compagne di classe la prendevano molto in giro.

«Ho trovato questa foto, la prima elementare a scuola Maddalena di Canossa. Ero la più fragile, più insicura, avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro...Indovinate dove sono, riuscite a riconoscermi? La vita è imprevedibile, sempre», ha scritto la conduttrice di Domenica In.

Chissà cosa pensano le sue ex compagne di classe oggi di Mara Venier...

