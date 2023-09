Domenica In, gli ospiti della seconda puntata: da Pino Insegno a Francesca Fagnani, ecco chi ci sarà

di Redazione web

Domenica In è ripartito col botto e a rendere così attrattivo il programma c'è sicuramente la conduttrice Mara Venier. Con lei, però, anche la nutrita rosa di ospiti che vedrà, nella seconda puntata della trasmissione Rai, personaggi di spicco nel panorama del mondo dello spettacolo.

Da Pino Insegno a Francesca Fagnani, scopriamo insieme chi si troverà faccia a faccia con Mara Venier, domenica 24 settembre.

Gli ospiti della seconda puntata

Nel corso del programma condotto da Mara Venier, ci sarà un'intervista esclusiva ad Andrea Pizzolla.

Secondo quanto riferito da TvBlog e confermato nelle Instagram stories della conduttrice, a prendere parte ad una seconda puntata molto calda dovrebbero esserci anche il noto manager Adriano Aragozzini, Alessandra Mussolini e il giornalista Salvo Sottile.

Per quel che riguarda l’intrattenimento è prevista la presenza nella seconda puntata di Domenica in dell’attrice Brigitte Nielsen. Per la musica Donatella Rettore. E, infine, due conduttori amatissimi, quali Pino Insegno, pronto a tornare con il Mercante in Fiera e la giornalista Francesca Fagnani, con il suo Belve.

