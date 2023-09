Ascolti Tv 17 settembre 2023, vanno forte Conti-Incontrada e la Ragazza e l'Ufficiale. Partenza boom di Domenica In

Ascolti Tv generaliste domenica 17 settembre 2023, in prima serata su Rai1 preceduta da una presentazione in access prime time dalle 20.44 alle 21.12 (2.711.000 – 16%), la seconda e ultima serata dei Tim Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada ha conquistato una media di 2.469.000 spettatori pari al 16.6% di share, dalle 21.16 alle 23.49, e 1.044.000 spettatori pari al 13.5%, dalle 23.55 alle 0.30. Su Canale 5 – dalle 21.59 alle 0.50 – l’ultima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale 1.863.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Rai2 I Profondi Segreti della Mia Famiglia 693.000 con il 4.1%. Su Italia1 FBI Most Wanted 970.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 Il Provinciale Il Racconto dei Racconti 726.000 con il 4.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio, con un’intervista a Giorgia Meloni, è stato visto da 846.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata - dalle 21.18 alle 21.55 – 758.000 spettatori e il 4.3%. A seguire PiazzaPulita L’Abisso in replica 284.000 spettatori con il 2.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 294.000 con il 2% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show 336.000 (2.2%).

In Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 2.649.000 spettatori con il 15.3%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.115.000 (22.2%). Su Canale 5 Caduta Libera Story 1.893.000 (13.9%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 535.000 con il 3.9%, Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 639.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula1 di Singapore in differita 1.538.000 con il 13.3%.

Nel daytime Rai1 dopo presentazione di 13 minuti (1.982.000 – 15.7%), Domenica In 2.088.000 e 17.6%, nella prima parte dalle 14.15 alle 15.35, 1.583.000 spettatori pari ad uno share del 15%, nella seconda parte in onda dalle 15.40 alle 16.52, e 1.282.000 spettatori pari al 13.2% nella terza parte in onda dalle 16.56 alle 17.10, Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.201.000 spettatori pari al 12.2%.

