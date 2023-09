Mara Venier: «Torno a Domenica In, ma sarà l'ultima volta»

di Marco Castoro

Lo spot la dice lunga. Si vede Mara Venier vestita da operaio con il caschetto che sta lavorando alla messa d’opera dello studio tv e si sente una voce che le dice «ma non doveva andare in pensione?», lei risponde «Io sono ancora qua» e parte il brano di Vasco Rossi. «Ma è l’ultimo anno a “Domenica In”, la prima edizione l’ho condotta 30 anni fa nel ‘93-‘94. Questa è la mia 15esima conduzione. Dico sempre che è l’ultima poi le cose vanno bene e non so dire di no perché “Domenica In” mi ha dato tutto. Però come dice giustamente Renzo Arbore bisogna lasciare quando stai in alto, mai quando vai giù».

«Quest’anno - aggiunge il direttore del daytime Angelo Mellone - oltre alle grandi interviste ci sarà più spazio per la cronaca e l’attualità raccontate con un linguaggio consono. Del resto “Domenica In” è un prime time pomeridiano, ha la forza e la lunghezza della prima serata». «Per me l’attualità non è una novità - sottolinea la Venier - l’ho fatta anche durante la pandemia, e poi l’anno scorso con la guerra, le storie dei femminicidi. Domenica ci sarà la signora Daniela, la mamma del ragazzo ucciso a Napoli. Gli altri ospiti della prima puntata sono i Pooh, Carlo Verdone, Matteo Garrone con i protagonisti del film premiato a Venezia, The Kolors, Matteo Bocelli». Grande spazio alla violenza sulle donne: «Dovremmo fare qualcosa tutte insieme, prendere una posizione molto forte e con noi dovrebbero esserci anche gli uomini».

Mara Venier sogna la versione itinerante. «Lo feci nelle ultime puntate del ‘93-‘94. È bello concludere la stagione e la carriera come zia Mara nei teatri.

