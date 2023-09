Mara Venier, il ritratto di famiglia conquista tutti: «I miei amori»

di Redazione web

Mara Venier, oltre ad essere una grande professionista è anche una nonna e una mamma amorevole. La conduttrice di Domenica In, pronta a tornare nelle case degli italiani con il suo programma Rai, forse per l'ultima edizione, ha trascorso la giornata con la figlia e i nipoti conquistando proprio tutti.

L'amore trasmesso da parte di Mara Venier alla sua famiglia è lo stesso che trasmette nel suo lavoro e, per questo motivo, si annovera tra le conduttrici più amate in Italia.

Mara Venier in famiglia

Il ritratto di famiglia della conduttrice l'ha vede protagonista in una foto con la figlia Elisabetta Ferracini, nata dall'amore con Francesco Ferracini, e nota attrice e conduttrice televisiva.

Con loro, il figlio di Elisabetta, Giulio Longari, nato il 13 dicembre 2002 a Roma, diplomato alla scuola internazionale della Capitale, grande amante dello sport: pratica infatti calcio, tennis e paddle.

«Nonna e mamma amorevole»

«I miei amori ❤️❤️❤️ Lisa, Giulio e Nina», ha scritto la conduttrice su Instagram, su cui ha caricato la foto.

Per i fan, infatti, Mara Venier è una «nonna e mamma amorevole». Le scrivono tra i commenti che il suo amore traspare in ogni gesto che dona ai suoi cari: «Ti si legge negli occhi quanto li ami, lo stesso amore che investi per il tuo lavoro».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 20:08

