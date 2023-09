Mara Venier, primo giorno di scuola alle elementare per il nipote Claudio, mano nella mano con l'amica Giorgia

di Redazione web

Mara Venier è una nonna molto presente per la sua famiglia, in particolare per i due nipoti Giulio (21 anni) e Claudio (6 anni). Per Claudio, in particolare, detto anche Iaio è un giorno molto importante perché segna l'inizio della sua nuova avventura: la prima elementare. Nonna Mara non poteva perdersi questa giornata e per l'occasione l'ha accompagnato a scuola, con lo zainetto e ha condiviso il momento con i suoi follower in un post dedicato totalmente a lui e alla sua amichetta di classe.

Andiamo a vedere insieme il post, cosa ha scritto Mara e la sua dedica.

Mara Venier, una nonna molto fiera

Mara Venier ha pubblicato una foto del nipotino Claudio, figlio del secondogenito Paolo Capponi, che, mano nella mano con la sua amica di scuola Giorgia, si appresta ad entrare nella sua nuova aula. Il piccolo per l'occasione indossa una camicia bianca e dei pantaloni fino al ginocchio blu e nonna Mara scrive: «Il primo giorno di scuola di Iaio e Giorgia».

Sarà stata sicuramente una bellissima emozione vedere il suo nipotino iniziare questa nuova avventura e i fan gli hanno augurato il meglio.

