Mara Venier, lo sfogo del marito Nicola Carraro: «Che brutto periodo stiamo attraversando». Cosa succede

di Redazione web

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, non ha potuto fare a meno di confessare ai suoi fan il suo pensiero sul «brutto periodo che stiamo attraversando». L'81enne, noto produttore cinematografico ed editore italiano, si è aperto confidando il suo pensiero su ciò che sta accadendo in questo momento.

Ecco le sue parole.

Le parole di Nicola Carraro

«Eccoci qua amici, in alto i cuori e abbracciamoci con le parole sempre. Siamo tornati. Che brutto periodo stiamo attraversando: questi stupri, questi continui femminicidi - ha detto preoccupato il marito di Mara Venier -. Qui bisogna fare qualcosa, aldilà delle polemiche secondo me assolutamente inutili. Bisogna che nelle scuole si faccia qualcosa di diverso di quello che si è fatto fino ad oggi».

Le istituzioni

In effetti, Nicola Carraro non è il solo ad essere preoccupato per la stiuazione in cui il nostro Paese versa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 16:42

