Mara Venier: «Ridi sempre quando puoi». I fan: C’è anche chi spegne il nostro sorriso. Lei risponde così

di Redazione Web

«Ridi sempre quando puoi. È una medicina gratuita». È una citazione del poeta George Gordon Noel Byron quella che Mara Venier ha scelto di scrivere a corredo di uno dei suoi ultimi post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il contenuto? Un video in cui la conduttrice di Domenica In mette in mostra la sua arma vincente: la risata. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Mara Venier, vacanze finite: «Grazie direttore». Ora al lavoro per Domenica In

Mara Venier: «Il ritorno in Rai un riscatto come donna. Quella volta con Schwarzenegger»

Lo sosteneva già Ippocrate, il padre della medicina antica: «Ridere aiuta a guarire». Non un semplice momento di evasione, dunque, ma una vera e propria terapia. E lo sa bene Mara Venier che nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui riprende le sue risate «contagiose» a Domenica In.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al post pubblicato dalla conduttrice. «Continua sempre a ridere - ha scritto una fan -.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA