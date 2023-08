Mara Venier, vacanze finite: «Grazie direttore». Ora al lavoro per Domenica In

di Redazione Web

Sono terminate le vacanze per Mara Venier che nelle ultime ore si trovava a Viareggio, in Toscana insieme al marito Nicola Carraro. Adesso la conduttrice è pronta per ritornare a lavoro e soprattutto, alla normalità. Già settimana scorsa, la conduttrice ha detto addio alla sua casa di Santo Domingo per tornare in Italia. D'altronde si prospetta un anno pieno per la conduttrice che sarà nuovamente a timone della nuova edizione di Domenica In. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Mara Venier: «Il ritorno in Rai un riscatto come donna. Quella volta con Schwarzenegger»

Mara Venier, dura risposta al commento di una hater: «Fatti i ca**i tuoi». Cosa è successo

«Si parte da Viareggio saluto e ringrazio il direttore.

Adesso non ci resta che aspettare per vederla nuovamente in televisione...

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA