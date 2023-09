Rai DayTime: Venier, Matano, Liorni, Insegno e il ritorno di Caterina Balivo. «Intrattenimento senza spazzatura». Ecco tutto il palinsesto

di Redazione web

«Quest'anno abbiamo aggiunto dei programmi. Per il prossimo anno l'obiettivo è quello di aggiungerne di originali per tutta la programmazione di Rai 1». Da UnoMattina a Tv Talk, passando per la Vita in Diretta e le new entry come Caterina Balivo: Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time Rai, ha presentato il primo palinsesto da lui interamente creato.

«Puntiamo a un intrattenimento che non ricorre alla spazzatura o a sensazionalismi vari. Anche la cronaca deve essere rispettosa dei diritti dei minori e della sensibilità degli anziani. Stile servizio pubblico. Obiettivo sarà ancora quello di far conoscere il territorio italiano; ci sono però anche game fortissimi, che miglioreremo», passando per le trasmissioni di informazione.

Il palinsesto del DayTime Rai

Il palinsesto - spiega - deve accogliere e abbracciare un po' tutti. Su Rai1 ci sarà l'intrattenimento 'baudiano', mentre Rai2 accoglierà nuovi generi sperimentali; infine Rai3 informerà gli spettatori.

Partendo da Rai 1, troveremo dunque UnoMattina, che vedrà alla conduzione il riconfermato Massimiliano Ossini e la new entry Daniela Ferolla. Seguirà nella mattina di Rai 1 Storie italiane di Eleonora Daniele ed È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Nel primo pomeriggio dell'ammiraglia Rai, dopo il Tg1, Caterina Balivo condurrà La Volta Buona, programma di approfondimento e di «cronaca raccontata con un linguaggio più leggero», virato sull'intrattenimento.

«Sarà un talk con un divano a ferro di cavallo, dove si possono aggiungere persone man mano che arrivano, dove vorrei la gentilezza fosse la vera protagonista, dice la conduttrice. Poi Alberto Matano e la sua La vita in diretta. Nel weekend di Rai 1 saranno al timone di Unomattina in Famiglia Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta. Si aggiungeranno a loro il sabato Monica Caradonna ed Elisa Isoardi con Linea Verde Life, che occuperà lo slot prandiale. Il programma sarà preceduto prima da Linea Verde Bike, poi da Linea Verde Tipico e infine da Linea Verde Start, tutti condotti da Federico Quaranta (il primo con Giulia Capocchi). A seguire, nello slot post Tg1 delle 13:30 ci saranno Linea Blu, Linea Blu Discovery (Fabio Gallo e Giulia Capocchi), Sentieri (Lino Zani e Margherita Granbassi) e Linea Blu Speciale Vespucci. Il sabato di Rai 1 si completerà con Italia Sì di Marco Liorni, che dovrebbe partire solo il 14 ottobre.

Torna anche Mara Venier

Nel pomeriggio domenicale, oltre a Domenica in con Mara Venier, che sarà presentato la prossima settimana, torna Francesca Fialdini con il suo Da noi… a ruota libera. I Fatti Vostri: la mente mostruosa di Michele Guardì mette in scena una coppia formata da Anna Falchi e Tiberio Timperi. E ancora l'arrivo di Flora Canto, che è una delle certezze della Rai. Così come è diventata una certezza anche BellaMà. Nel periodo delle strenne, per celebrare i 70 anni della Rai, ci sarà BellaRai».

Dall'11 settembre spazio a Radio2 Happy Family con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia. Il sabato mattina ecco Italian Green, Saranno cuochi, poi Tinto e Carolina Rey con Pizza Doc e Flavio Montrucchio con Cook 40′. La domenica mattina sono confermate Paola Perego e Simona Ventura con Citofonare Rai 2. Il sabato pomeriggio, dal 30 settembre, torna Top con Greta Mauro, che sarà preceduta alle 14:00 dal dating di Lorena Bianchetti, Mi presento ai tuoi. Spazio poi ai viaggi sulle due ruote diDreams Road, con Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni. Nel pomeriggio domenicale sono invece attesi Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni, con Livio Leonardi, e il nuovo Origini con Francesco Gasparri e Valentina Caruso. Su Rai 3 partirà sabato 9 settembre la seconda edizione di Ribelli, quest'anno condotta da Federica De Denaro. Dal lunedì al venerdì ci sarà dal 16 settembre La zampata, un prodotto inedito dedicato agli animali. Dal 3 ottobre, per tre appuntamenti a settimana, arriverà invece alle 15:00 Il palio d'Italia con Angela Rafanelli. In quella stessa settimana, sabato 7, sempre alle 15:00, debutterà Tv Talk con Massimo Bernardini. L'offerta dell'Intrattenimento Day Time di Rai 3 si completa con Il Provinciale di Federico Quaranta, che andrà in onda per quattro settimane in prima serata su Rai 3 con Il racconto dei racconti.

Reazione a Catena si conferma una corazzata dei game show

«Quest'anno l'abbiamo allungato - sottolinea Mellone - e io sono sicuro che crescerà ancora nell'inverno. Marco Liorni diventerà il poster boy della mia idea di portare Reazione a Catena nelle università. Poi a gennaio torna L'eredità con Pino Insegno. Bentornato tra noi - aggiunge rivolto al conduttore -: ti carichi sulle spalle un peso spaventoso di un programma di successo».

