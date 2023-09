Bianca Berlinguer debutta su Rete 4: «Ecco perché ho scelto Mediaset». Il monologo alla prima puntata

Il tanto atteso (e discusso) esordio di Bianca Berlinguer sulle reti Mediaset è arrivato. La giornalista ha aperto la prima puntata di “È sempre Cartabianca” con un breve monologo, nel quale afferma di essere molto carica per questa nuova avventura professionale.

La trasmissione, come si evince anche dal titolo, richiama nello scenografia, nello stile e anche negli ospiti ricorrenti il talk andato in onda su Rai3 dal 2016 allo scorso giugno. «Forse qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale - ha esordito Bianca Berlinguer - e non vi nascondo che ne sono anche io sorpresa. Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per continuare quello che abbiamo realizzato su Rai3».

Cosa ha detto Bianca Berlinguer

La conduttrice prosegue: «Rai3 resterà per sempre nel mio cuore, ma con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura. Tutto cambia e anche noi abbiamo pensato di fare una nuova esperienza, ma siamo sempre noi con la stessa passione e la stessa curiosità». L'introduzione della Berlinguer si chiude con un auspicio: «Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito fino ad ora, ma anche di non deludere l'affezionato pubblico di Rete 4. Sappiamo che non sarà facile, ma ce la metteremo tutta.

La giornalista ha quindi annunciato che ospite fisso della trasmissione, come già accaduto in Rai, sarà Mauro Corona. Proprio con il collegamento con lo scrittore, che apriva anche il programma di Rai3, la conduttrice ha avviato la serata, scambiando opinioni con il suo interlocutore, che ha definito «inseparabile amico del cuore», sui fatti di attualità, con il consueto approccio informale.

Poi Berlinguer ha annunciato gli ospiti della serata, tra cui, Giuseppe Conte, Debora Serracchiani, Flavio Briatore, Oscar Farinetti, Stefano Cappellini e Francesco Borgonovo. Torna anche il professor Alessandro Orsini, oltre a Mario Giordano che ha ceduto la serata del martedì al nuovo programma con lo spostamento del suo Fuori dal coro al mercoledì. Berlinguer dal prossimo gennaio condurrà anche «Stasera Italia» nell'access prime time della rete, prendendo il testimone da Nicola Porro.

