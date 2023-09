Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, lo scatto dei nuovi volti Mediaset: «Attenti a quelle due»

di Redazione web

Myrta Merlino (54 anni) e Bianca Berlinguer (63 anni) soo i nuovi volti della Mediaset, i personaggi televisivi dove Pier Silvio Berlusconi ha investito maggiormente perché crede molto nel talento e nelle capacità delle due giornaliste.

Mentre la prima prenderrà l'ambito posto di Barbara D'Urso, alla conduzione di Pomeriggio 5, Bianca proporrà al pubblico della televisione privata il format che l'ha resa celebre, Cartabianca.

Le due presentatrici hanno pubblicato una foto insieme, dopo le prove negli studi televisivi, la tensione prima della partenza è palpabile.

Myrta e Bianca, oltre ad essere colleghe, sono diventate anche amiche, unite dalle circostanze di un nuovo inizio in Mediaset, fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi. Nella foto in cui posano fuori dagli studi televisivi, Myrta Merlino scrive «Attenti a quelle due». Le giornaliste hanno tanta esperienza alle spalle e sono pronte ad affrontare tutte le difficoltà e i pregiudizi del pubblico televisivo.

Myrta dovrà cercare di conquistarsi la fiducia dei telespettatori, molto fedeli a Barbara D'Urso che, per 15 anni l'hanno vista e sostenuta. Ma la ex giornalista di La7 non ha paura ed è pronta per la sfida.

