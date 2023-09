Pio e Amedeo, tutto pronto per “Felicissimo show”: lo spettacolo riparte in tour ad ottobre

Faranno tappa anche a Roma. E non solo. Pio e Amedeo, comici foggiani amatissimi dal pubblico, sono pronti a girare l'Italia regalando risate e felicità a migliaia e migliaia di spettatori. Arriva, infatti, Felicissimo Show che vedrà RTL 102.5 Radio ufficiale.

Oggi Pio e Amedeo sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Jody Cecchetto. Durante “Password”, il duo ha presentato in diretta in radiovisione “Felicissimo Show”, il nuovo imperdibile spettacolo teatrale, in partenza da ottobre.

«È uno spettacolo a cui teniamo molto; per diverse ragioni, sono due anni che ne rimandiamo la partenza, ed ora, finalmente, lo facciamo. Sarà un bel momento d'incontro con il nostro pubblico», dice Pio. «Ci sentiamo sempre un po' in debito con la fortuna per il successo che abbiamo ottenuto, quindi siamo sempre molto grati a tutte le persone che ci seguono e che dedicano un po' del loro tempo per venirci a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA