Barbara D'Urso, Karina Cascella la difende e critica il nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino: «Nessuna differenza con Rete 4»

Karina Cascella era una delle opinioniste più fedeli a Barbara D'Urso, ma negli ultimi anni si era allontanata molto dalla conduttrice e dalla tv, preferendo dedicarsi alla sua famiglia. La sua attività sui social, tuttavia, non si era mai fermata, anzi. L'influencer è sempre molto attiva e ha un forte legame con i suoi follower, oltre un milione.

In occasione della prima puntata di Pomeriggio 5, la prima condotta dalla giornalista Myrta Merlino, al posto di Barbara D'Urso, Karina Cascella si è lasciata andare ad un lungo commento.

Andiamo a leggere cosa ha detto.

Karina Cascella e il nuovo Pomeriggio 5

Karina Cascella ha commentato sulle sue storie Instagram la nuova edizione di Pomeriggio 5: «Nulla da dire sulla professionalità della nuova conduttrice.

«Che effetto mi ha fatto la notizia della sua uscita dal programma? Mi è dispiaciuto. Barbara D'Urso è un po’ come una persona di famiglia. Non solo per me che ci ho lavorato, ma per il pubblico a casa. Le accuse di fare tv trash? Perché, il Grande Fratello non è trash? Per me è trash anche che un programma di cronaca nera approfondisca certi dettagli macabri. Un conto è fare informazione, un altro è tentare di fare audience su dinamiche private e, a volte, cruente. Preferisco guardare una donna che ha un’ottava di seno che racconta la sua storia in tv.

Ho partecipato alla Buona Domenica di Maurizio Costanzo e alla domenica di Barbara d’Urso e a Live – Non è la d’Urso. Sono programmi di intrattenimento, anche leggeri. Trovo più trash vedere gente che si ammazza nella casa del Grande Fratello per qualche briciola di visibilità», ha dichiarato Karina Cascella, in difesa di Barbara D'Urso che, come ha detto lei, non è solo una conduttrice televisiva, ma faceva parte della famiglia.

