​Karina Cascella, dopo la blefaroplastica l'attacco degli hater: «Vi voglio vedere senza trucco e con i peli cresciuti ovunque...»

Karina Cascella presa di mira dagli hater dopo la blefaroplastica. L’intervento estetico alle palpebre che l'influencer ha affrontato nei giorni scorsi ha scatenato le polemiche degli odiatori da tastiera.

Lei ha sottolineato che non sopportava più «le palpebre da pesce lesso», ma gli hater non le hanno risparmiato offese e accuse circa la necessità o l’urgenza di affrontare un intervento del genere.

​​Karina Cascella: «Vi voglio vedere senza trucco e con i peli cresciuti ovunque...»



«Da oggi per tutte quelle che per un ritocco naturalissimo che ho fatto agli occhi mi scrivono accusandomi di non accettarmi per quella che sono - scrive Karina Cascella su Instagram -, vi voglio vere, senza trucco, con i peli cresciuti ovunque, con i capelli sempre uguali e mai decolorati o diversi, con le unghie come quella del Gf. Per quelle invece che scrivono “la gente si opera perché davvero ne ha bisogno tu lo fai per un capriccio”, invece, vi dico, allora non mangiate più perché in alcuni posti del mondo la gente muore di fame!».

Poi, l'influencer pubblica un video in cui appare senza trucco e orgogliosamente, spiegando come applicare un correttore per ridurre i lividi dell’intervento, scrive: un vero esempio di menefreghismo nei confronti delle critiche che spesso feriscono persone del mondo dello spettacolo senza sconti o preoccupazioni.

Cos'è e in cosa consiste l'intervento di blefaroplastica

L’intervento al quale la showgirl ha scelto di sottoporsi è un ritocco estetico che permette di eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un intervento che, insieme ad altri, punta al ringiovanimento del viso. Alcuni casi più particolari, invece, potrebbero richiedere tale intervento qualora vi fosse valenza funzionale e necessità di agire.

