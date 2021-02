"Live Non è La D'Urso", scontro fra Alba Parietti e Karina Cascella: «Io Maradona, tu guardalinee»

Un nuovo scontro fra Alba Parietti e Karina Cascella a “Live Non è La D'Urso”. Alba Parietti, ospite di “Live Non è La D'Urso” assieme a Rita Rusic, ha avuto un confronto verbale con Karina Cascella, opinionista ed ex protagonista di “Uomini e donne”.

ALBA PARIETTI E KARINA CASCELLA: MARADONA E GUARDALINEE

Karina Cascella ha accusato Alba Parietti di essere troppo protagonista, di avere un grande ego e di presenziare troppo in tv e suoi social “con i tuoi sermoni”. La Parietti ha subito risposto, sottolineando che invece la Kascella è spesso davanti alle telecamere a parlare di lei: “Io – ha fatto sapere Alba - i sermoni li faccio con la mia faccia, tu sulla mia”. Karina non molla la presa: “Scusa ma tra me e te non c'è nessuna differenze. Come si chiama la trasmissione dove sei ospite stasera? Live Non è La D'Urso? E io dove sono, alla Corrida? Allora?!”

Alba Parietti la fredda: “Ce n'è tanta di differenza tra di noi. Hai mai visto le partite? Hai presente la differenza che c'è fra un guardalinee e Maradona? Ecco è questa!”. Il pubblico applaude ma l'ex corteggiatrice di “Uomini e donne” continua l'attacco: “Ma lo vedi il tuo ego? Ti fai i complimenti da sola!”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 23:38

