Maggioni su RaiTre: «Vi porto dall'Italia al mondo In mezz'ora»

di Donatella Aragozzini

«Una delle caratteristiche di questo programma è sempre stato di avere un solidissimo racconto del mondo: puntiamo alla continuità, ma ognuno ha la propria personalità, io ho la stessa da 30 anni e farò il mio, perché non so interpretare altri ruoli in commedia». Monica Maggioni mette subito i puntini sulle “i”: il suo arrivo al timone di “In mezz'ora”, dal 10 settembre ogni domenica alle 14.30 su Rai 3, non porterà con sé uno stravolgimento della trasmissione di approfondimento lanciata ben 18 anni da Lucia Annunziata, e da lei condotta fino alle dimissioni della scorsa primavera, ma inevitabilmente il suo stile sarà diverso da quello di chi l'ha preceduta. Come sempre, i primi 30 minuti saranno dedicati al faccia a faccia con un ospite di rilievo, mentre nella seconda parte, dalle 15.00 alle 16.15, le grandi questioni globali e le dinamiche geopolitiche verranno esaminate attraverso reportage esclusivi. «Leggeremo prima la realtà italiana e poi allargheremo sempre di più lo sguardo verso il mondo», spiega la giornalista, ex presidente della Rai e prima donna a dirigere il Tg1, incarico lasciato a giugno scorso proprio per intraprendere questa nuova avventura. «Ci occuperemo di politica, economia, ma anche di cronaca e cultura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 06:45

