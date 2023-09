Belen e De Martino presto colleghi in Rai? L'indiscrezione: «Ha un'offerta per un programma»

di Redazione web

Belen Rodriguez aveva annunciato qualche giorno fa che si era recata ad un appuntamento di lavoro molto importante, ma non poteva rivelare nulla al riguardo. In molti hanno pensato che si potesse riferire a Discovery o, addirittura a Sky dove ci sarebbero due contratti ad attenderla. Secondo l'indiscrezione delle ultime ore, al tavolo delle proposte si sarebbe aggiunta un'ulteriore sedia, quella della Rai.

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Belen e Stefano, di nuovo insieme in Rai?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero tornare ad essere colleghi in casa Rai. Questa è l'indiscrezione di Amedeo Venza, che sta facendo molto scalpore nelle ultime ore, soprattutto dopo le varie paparazzate della nuova fiamma di Stefano, Martina Trivelli, e i numerosi post di Belen con Elio Lorenzoni. Belen e Stefano si sono separati all'inizio dell'estate e non sembrerebbero essersi lasciati in buoni rapporti. Tuttavia, i due sono entrambi genitori di Santiago e per il suo bene dovranno trovare un modo per far funzionare la loro nuova relazione.

Che questo nuovo ingaggio possa essere un primo passo verso una riconciliazione?

