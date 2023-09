Belen e gli scatti dal set, spunta Elio Lorenzoni (e i commenti negativi): «Hai qualche problema con l'amore»

di Redazione web

Belen Rodriguez è stata la regina indiscussa dell'estate appena passata. La conduttrice argentina, infatti, dopo l'ennesima separazione da Stefano De Martino, ha fatto molto parlare di sé per la nuova storia d'amore che ha intrapreso con l'amico di vecchia data, l'imprenditore Elio Lorenzoni. La nuova coppia sembra al settimo cielo dalla felicità e, spesso, quando si trova sul set, Belen porta anche il fidanzato. I fan su Instagram, però, continuano a criticarla.

Belen Rodriguez ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram. La showgirl argentina mostra ai suoi follower come procede il lavoro sul set e, tra gli scatti di lei allo specchio o in una posa sexy all'interno di una vasca da bagno, è spuntato anche il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Belen e l'imprenditore sono affiatatissimi e non si nascondono più nemmeno sui social dove, quasi ogni giorno, spunta un'immagine nuova.

I fan della conduttrice, però, non sono molto d'accordo con il fatto che continui a pubblicare foto "come se fosse una ragazzina alla prima cotta" e qualcuno glielo fa notare: «Io non capisco il motivo per cui una donna bellissima e realizzata come te, debba per forza sempre essere accompagnata da un uomo» oppure «Secondo me, hai qualche problema con l'amore.

Belen Rodriguez e i social

Ormai da tempo, Belen Rodriguez ha dichiarato di avere un rapporto sano con i social, ovvero, non dà più ascolto a tutte le critiche che le vengono rivolte. Infatti, quando è uscita allo scoperto con il suo fidanzato Elio Lorenzoni, nella didascalia che accompagnava le immagini aveva scritto: «Scatenatevi pure».

