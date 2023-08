Belen dimentica Stefano De Martino: «Ora mi sento di nuovo bene»

di Redazione web

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati i protagonisti indiscussi di questa torrida estate di gossip. La loro ennesima separazione, con tanto di presunti nuovi compagni e nuove fiamme, è stata al centro delle cronache rosa.

Il ballerino, in merito alla questione, non si è mai espresso troppo chiaramente, mentre, la showgirl, tramite frecciatine sul proprio profilo Instagram, avrebbe alluso a un presunto tradimento di lui e avrebbe specificato, più volte, di essere nuovamente pronta a riprendere in mano la sua vita.

Le nuove foto social sono una prova della rinascita di Belen.

Il post Instagram di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è pronta a ricominciare da zero, di nuovo. Lo testimonia il nuovo post che ha pubblicato recentemente sul proprio profilo Instagram.

Belen non pubblica mai messaggi casuali e i suoi fan hanno immediatamente capito che la didascalia descrive il suo stato d'animo e si riferisce, di sicuro, alla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Inoltre, la conduttrice argentina è una mamma super innamorata dei suoi bambini e, in questo momento, sta dedicando tutta se stessa a Santiago e Luna Marì.

Belen in vacanza con Elio?

Nei giorni scorsi, inoltre, si è acceso il gossip sulle vacanze estive di Belen Rodriguez. Si trova con il presunto nuovo compagno Elio Lorenzoni? I fan si sono interrogati su questo perché mamma Veronica Cozzani ha pubblicato una foto della figlia in cui, in piscina, si vede lei che scherza con un altro uomo. In realtà, però, non si tratterebbe di Elio bensì di Ignazio Moser, fidanzato della sorella Cecilia Rodriguez.

Venerdì 25 Agosto 2023, 09:07

