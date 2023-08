Belen Rodriguez, la frecciata della madre Veronica a Stefano De Martino: «Narcisista»

di Redazione Web

Una frecciata direttamente da mamma Veronica. Non si ferma la soap opera Belen Rodriguez - Stefano De Martino che ormai sta scatenando il web. I presunti tradimenti dell'ex ballerino di Amici nei confronti dell'ex conduttrice Mediaset si rivelano sempre più delle certezze. E ora ad intervenire in favore di Belen è proprio la madre, Veronica Cozzani, che più volte ha visto la figlia lasciarsi e riprendersi col conduttore Rai. Ecco spuntare tra le sue stories una in particolare che sembra essere una frecciata diretta a Stefano...

La frecciata

Direttamente dalla villa in cui tutta la famiglia Rodriguez sta trascorrendo le vacanze, la madre di Cecilia e Belen pubblica la foto di un libro che sta leggendo.

Lo schieramento

Veronica non ha mai apprezzato davvero Stefano De Martino e, dopo le presunte voci di tradimento, non si è fatta sfuggire l'occasione per attaccarlo con qualche frecciatina ben poco velata. Recentemente, Veronica Cozzani ha pubblicato una foto su Instagram in cui ci sono raffigurate lei, in compagnia di Cecilia, Belen e Debora (fidanzata di Jeremias Rodriguez), con le macsherine e l'iniziale sopra. Molto probabilmente scattate durante il periodo della pandemia. Ma ad aver catturato l'attenzione è stata la caption non poco velata. Andiamo a scoprire che cosa ha scritto. Dopo i presunti tradimenti di Stefano De Martino, Veronica ha detto la sua per difendere sua figlia più volte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 20:45

