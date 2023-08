Temptation Island, Daniele De Bosis e il pugno sulla porta: i retroscena e la reazione della produzione

di Redazione Web

Un momento memorabile di Daniele De Bosis a Temptation Island 2023 è stato quello in cui ha distrutto la porta. ll 33enne ne ha parlato in queste ore con i suoi fan, rispondendo a delle domande con il profilo ufficiale di Instagram. Il pubblico si è ormai affezionato all'ex fidanzato di Vittoria Egidi e sono sempre più curiosi di scoprire dei retroscena sul reality di Canale 5.

Retroscena

In molti si chiedono cosa è successo quando ha tirato quel violento pugno contro la porta del bagno della sua stanza da letto? Nel corso dell’ultima puntata del reality, De Bosis si è ritrovato di fronte a diversi filmati della Egidi. Quest’ultima si è lasciata andare con l’ex tentatore Edoardo e, infatti, ha tradito Daniele baciandolo lontano dalle telecamere. Questo gesto ha provocato la rottura definitiva della storia d’amore che durava dai 4 anni. Da quel filmato, Daniele, per rabbia, ha tirato un pugno contro una porta. Nelle scene successive i telespettatori sono rimasti senza parole quando hanno notato la sua mano fasciata e un bel buco sulla porta. Rispondendo a una domanda di un fan, Daniele spiega come ha reagito la produzione di fronte a questo suo duro gesto: «Dopo aver reagito in quel modo ho chiesto scusa più volte a tutta la produzione, ma mi hanno risposto che loro avrebbero fatto di peggio».

La reazione

Sembra proprio che la produzione non abbia reagito male di fronte a questo gesto.

