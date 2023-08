Temptation Island, tra Carola e Francesca è guerra social: «Finta Queen». Cosa è successo

di Redazione Web

Ancora nuove frecciate tra gli ex partecipanti di Temptation Island 2023. Dopo la fine dell’11^ edizione del reality show, molti protagonisti si lasciano andare a messaggi velenosi a causa dell'astio ancora forte fra alcuni ex partecipanti. Anche i telespettatori si schierano, in particolare dalla parte delle fidanzate. A poche settimane dalla conclusione del programma, ecco spuntare fuori un gossip. Manuel Maura, dopo la relazione con Francesca Sorrentino, sta frequentando l’ex tentatrice Carola Moroni. A lanciare lo scoop è una follower di Deianira Marzano, a cui ha raccontato di aver visto i due insieme tra gesti affettuosi e passionali.

Lo schieramento

Nel frattempo, una grande fetta di pubblico sta supportando Francesca Sorrentino che, al termine del suo percorso ha avuto molta approvazione da parte dei telespettatori, chiudendo definitivamente la sua love story con Manuel. A quest’ultimo non gliel’ha fatta passare liscia, tanto che durante il falò di confronto non si è trattenuta, conquistando il pubblico di Canale 5, che la definisce oggi una ‘Queen’.

ll messagio

Ed ecco che, nelle scorse ore, è arrivato un commento davvero velenoso da parte dell’ex tentatrice con cui oggi Manuel avrebbe un flirt. Carola ha condiviso un messaggio che sembrerebbe indirizzato a Francesca: «Ragazze mie siate meno cattive e più coerenti. NO FINTE QUEEN. DAVANTI AI RIFLETTORI TUTTE SUPER DONNE. Troppo facile prendersela con gli altri se la propria storia è arrivata al capolinea. Le offese verbali non pagano mai. Ma ci danno la percezione delle persone che abbiamo davanti. Quanta pochezza d’animo». ll riferimento a Francesca sembra palese, ma per ora lei non ha voluto rispondere. Cosa farà?

