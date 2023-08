Temptation Island, ex coppia del programma intervistata al Tg1 ma il giornalista non li riconosce: il video è virale

di Redazione Web

Sono bastati pochi secondi per far diventare virale un'intervista a due ex protagonisti di Temptation Island. Da diverse ore, infatti, sta facendo il giro del web il video in cui Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino vengono intervistati dal Tg1 durante un servizio sulle code autostradali post Ferragosto. I due, in fila al casello, hanno risposto alle domande del giornalista, raccontando di aver passato alcuni giorni a Rimini. Il reporter in questione non aveva idea di chi fossero e li ha fermati in maniera inconsapevole, così come ha fatto con le altre persone che si trovavano in coda sull’autostrada. Ma il vasto pubblico del reality non ha esitato ad accendere i fari sulla coppia, facendo diventare il video virale.

Elisabetta Gregoraci in Sicilia. Una fan: «Non mangiare troppo». Lei risponde così

Belen in lacrime, il video con gli occhi lucidi allarma i fan: c'entra Stefano De Martino?

carlotta dell’isola e nello al TG1 intervistati al casello x piacere pic.twitter.com/R0Z0EVnOKd — 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒚🥀 | alser era (@badterry22) August 20, 2023

Chi sono?

Carlotta e Nello parteciparono al programma nel 2020.

L'intervista

La scena ha divertito molto il web, sia perché il giornalista del Tg1 non li aveva riconosciuti e anche per il comportamento adottato da Nello. Mentre Carlotta rispondeva alle domande, lui è rimasto completamente immobile con un sorriso stampato in faccia. Un’espressione che si è convertita subito in un meme, suscitando le risate di moltissimi utenti.

E, come sempre, non sono mancati i commenti negativi. Se molti hanno scritto di aver trovato il video spassoso, altri utenti hanno criticato la coppia, definendoli altezzosi e sostenendo addirittura che ci fossero rimasti male per non essere stati riconosciuti. Carlotta ha risposto sotto un post sulla vicenda, dicendo: «Parlando del nulla».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA