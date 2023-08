Elisabetta Gregoraci in Sicilia. Una fan: «Non mangiare troppo». Lei risponde così

di Redazione Web

Elisabetta Gregoraci continua a godersi le sue vacanze e questa volta, si trova "on the road" in Sicilia. Avvistata nelle ultime ore a Noto in compagnia del suo nuovo fidanzato Giulio Fratini, la showgirl sta trascorrendo questi giorni in serenità, con amore e... tanto cibo. Infatti, un commento di un fan, a corredo della foto che Elisabetta Gregoraci ha pubblicato sul suo profilo Instagram, non è passato inosservato ai suoi follower. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La Sicilia non è solo spiagge. La più grande delle isole italiane è una vera e propria miniera di città d'arte, monumenti, siti archeologici, riserve naturali e soprattutto, buon cibo. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ora ha condiviso con i suoi fan foto di piatti gustosi nelle sue Instagram stories.

«Non mangiare troppo.

Un commento che non è passato inosservato a Elisabetta Gregoraci tant'è che quest'ultima ha risposto: «Impossibile in Sicilia».

