Elisabetta Gregoraci scatenata in bikini in barca: «Non c'è bisogno di una didascalia»

Elisabetta Gregoraci in vacanza scatenata più che mai si mostra in bikini e gonnellino giallo mentre balla sulle note delle hit estive, tra cui anche la sua "Uragano". In compagnia delle amiche non trattiene le risate e nelle stories di Instagram ha iniziato a saltellare sul divanetto dell'imbarcazione sulla quale viaggia nella splendida location della Costa Smeralda.

Elisabetta Gregoraci scatenata in barca

Mamma Elisabetta, dopo le critiche perché indossa accessori e trucco in spiaggia e dopo le indiscrezioni su una presunta gravidanza, si è lasciata andare cantanto e ridento spensieratamente sulle note della sua Uragano.

Con lei anche il figlio Natan che mostra fiero il suo tatuaggio finto con su scritto "Family": «Chiaramente è finto - ha spiegato Elisabetta Gregoarci dopo aver mostrato il disegno sul braccio del figlio -. Sei stato carino che ti sei scritto Family, ma è un pelino grande».

