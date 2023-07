Elisabetta Gregoraci, che look a Battiti Live: l'outfit giallo "cut out" è supersexy. «Che addominali!»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci sta incantando anche questa sera, 25 luglio, durante la quarta puntata di Battiti Live. I suoi look sono sempre molto sensuali, con spacchi vertiginosi e scollature audaci che solo chi ha un fisico tonico e molta sicurezza riesce a valorizzare. È il caso di Elisabetta Gregoraci che ad ogni puntata è sempre più sexy.

La conduttrice questa volta ha optato per un abito giallo, firmato Ley M. Tayloring, con uno spacco molto audace sulla coscia, ma ad aver catturato l'attenzione sono i cut out, ovvero i tagli dell'abito che puntano l'attenzione sul seno e sugli addominali scolpiti della conduttrice.

I fan sono rimasti sbalorditi della splendida forma fisica di Elisabetta, ma nulla che non sapessero già. La ex moglie di Flavio Briatore è solita cpondividere con i suoi follower su Instagram, quasi 2 milioni, i suoi migliori outfit e, durante la stagione estiva, i suoi look da spiaggia, con costumi da bagno che mettono in risalto la sua forma fisica perfetta.

Elisabetta, tra palco e mare

Elisabetta Gregoraci (43 anni) sta vivendo un momento meraviglioso, sia dal punto di vista professionale, che quello personale. Mentre si trova a Capri, con il nuovo fidanzato, il modello Giulio Fratini (30 anni), in televisione va in onda uno dei tanti appuntamenti con il programma musicale estivo Battiti Live, uno dei più seguiti.

