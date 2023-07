Elisabetta Gregoraci, proposta di matrimonio dal fan durante Battiti Live: il video è virale

di Redazione Web

Elisabetta Gregoraci ha concluso a Gallipoli l'edizione 2023 di Battiti Live con un abito scintillante che lascia la schiena nuda ma soprattutto stupisce tutti i suoi fan. La showgirl ha curato nei minimi dettagli i look sul palco, in particolare, per l'ultima serata ha sfoggiato un look total white con la schiena scoperta e super elegante. E i suoi fan, la apprezzano anche per questo. Infatti, la conduttrice al suo arrivo è stata accolta da una folla che l'ha applaudita con grande gioia e entusiasmo. Ma procediamo con ordine.

Elisabetta Gregoraci deejay scatenata in abito bianco: la performance conquista i fan

Nelle sue Instagram stories, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato la sorpresa che alcuni suoi fan avevano organizzato per lei: un telo bianco la scritta "Elisabetta Gregoraci sei tutte le emozioni che ci portiamo nel cuore.

Ma un altro gesto d'amore è stato fatto da un fan speciale: durante lo show il ragazzo tra il pubblico ha mostrato il suo cellulare mentre sullo schermo scorreva la frase "Mi sposi?".

Gesti e dimostrazioni d'amore per la conduttrice, la quale anche in questa edizione di Battiti Live è riuscita a conquistare il cuore di tutti i suoi fan.

