Elisabetta Gregoraci in barca a Capri: fuga d'amore con il fidanzato Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci è ormai uscita allo scoperto con Giulio Fratini. Ormai i due da un anno fanno coppia fissa ma non hanno mai ufficializzato la loro storia d'amore che oggi è alla luce del sole. Infatti, proprio nelle ultime ore, la showgirl ha condiviso nelle sue Instagram stories, uno scatto con Giulio Fratini in barca a modi scena «Jack sto volando» dal film Titanic. E proprio questa immagine non è passata inosservata ai fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il manager fiorentino sembra essere molto preso dalla showgirl.

Chi è Giulio Fratini

Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise e di Raffaella Fico, è un ricco imprenditore ed è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Inserito da Forbes nella lista dei talenti under 30 che si sono distinti nel 2020, classe 92 si è laureato al Policlinico di Milano e oggi è un affermato manager che lavora in diversi settori, tra hotel di lusso e abbigliamento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 19:02

