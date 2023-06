Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, l'abito è supersexy: «Mi avete scaldato il cuore». E i fan commentano così

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci super sexy a Battiti Live. Ieri sera, sul palco di Bari, si è svolta la prima tappa del festival che ospita tantissimi artisti italiani. Sul palco con la conduttrice, si sono alternati Fedez, Annalisa, Marco Mengoni e i Negramaro. Ma ad attirare l'attenzione dei fan non è stata la musica, ma il look della conduttrice, ex moglie di Flavio Briatore.

«La musica, gli artisti e il pubblico di Bari mi hanno scaldato il cuore. Grata per il vostro affetto», ha scritto la showgirl su Instagram. I fan, però, sono completamente impazziti e hanno risposto così.

Elisabetta Gregoraci cantante: la nuova hit estiva con Alan Palmieri. «Stiamo arrivando»

Elisabetta Gregoraci: «Flavio Briatore? Condividiamo una tata per nostro figlio». Poi svela un dettaglio sul suo fidanzato

La risposta dei fan di Elisabetta Gregoraci

Il look total black della conduttrice di Battiti Live, ieri sera, ha fatto girare la testa a tutta Bari. Centinaia sono i commenti sotto le sue foto che contengono messaggi di apprezzamento nei confronti dell'abito della showgirl e della super scollatura che poco lasciava immaginare.

L'outfit della discordia

In tanti, però, non hanno per nulla apprezzato il suo outfit.

Elisabetta Gregoraci, ha sempre tenuto a bada gli hater, ignorandoli. E dopo i ringraziamenti, ha invitato tutti a seguirla il 4 luglio su Italia 1.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA