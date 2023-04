Elisabetta Gregoraci a Domenica In: «Trovare l'amore? Con Briatore sempre vicino, non è facile...»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci è stata ospite del salotto di Mara Venier oggi, domenica 16 aprile. La showgirl a Domenica In ha raccontato la sua vita, tra grandi gioie e altrettanti dolori (come la perdita dell'amata mamma) e i suoi progetti lavorativi e per il futuro. Elisabetta ha anche parlato di amore e di famiglia e del rapporto speciale che continua a legarla all'ormai ex (ma sempre presente) marito, Flavio Briatore.

L'intervista di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci a Domenica In ha parlato in primis del bel rapporto che ha sempre avuto con i suoi genitori: con lei, in studio, era presente anche il papà Mario. La showgirl ha raccontato del brutto periodo in cui la mamma ha dovuto lottare contro il tumore: «Mamma si è ammalata la prima volta a 37 anni. Oggi vorrei parlare con lei, vorrei che mi aiutasse, che mi consigliasse. Quando se ne è andata, Nathan aveva un anno. E quando è nato, lei l'ha tenuto in braccio tutto il tempo, come se sapesse. Ti rimane un vuoto che non puoi colmare».

Il rapporto con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha, poi, parlato di Flavio Briatore con il quale è stata sposata per nove anni e con il quale ha avuto il suo unico figlio Nathan Falco: «Flavio è un bravissimo papà ed è molto legato a Nathan, gli concede più cose di me. Lui è la mia famiglia, il papà di mio figlio, trascorriamo insieme un sacco di tempo. Viviamo in armonia, anche se ci sono delle giornate in cui non lo sopporto. Con lui sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale».

