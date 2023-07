Elisabetta Gregoraci, la foto hot in bikini nel mirino degli hater: «Nessun ritocco, ecco la verità»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci a Capri si gode il successo del suo spettacolo Battiti Live ai faraglioni dell'isola condividendo con i suoi fan alcuni scatti. Tra le foto in bikini, però, una in particolare ha attirato l'attenzione dei suoi follower che si sono scagliati contro la conduttrice calabrese. «Ritocchino?», le chiedono i fan. Proporzioni e misure sembrano non quadrare, ma lei risponde così.

Le foto a Capri

Una catena di foto hanno immortalato alcuni momenti in barca della conduttrice Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Flavio Briatore, 43 anni, sfoggia un bikini bianco che ha attirato l'attenzione dei suoi fan. Questa volta, però, un dettaglio non ha convinto.

In una delle foto, infatti, sembra che la conduttrice abbia la gamba più lunga rispetto al corpo e, secondo alcuni follower, si tratterebbe di un ritocco all'immagine per snellire il corpo. Ma la verità è un'altra.

Elisabetta Gregoraci: «Non è come sembra»

A spiegare che non è come sembra è stata proprio Elisabetta Gregoraci che ha risposto ai suoi fan su Instagram così: «Si chiama "grandangolo".

Un grandangolo è una tecnica fotografica indicata per scatti di scene molto ampie per restituire profondità di campo e ampio angolo di ripresa. In altre parole, quello che sembra un photoshop, non è altro che un modo di scattare una foto per riprendere meglio il paesaggio alle spalle, ad esempio.

Con questa delucidazione, Elisabetta Gregoraci avrà convinto i fan?

