Ascolti Tv 25 luglio 2023, Hotel Portofino e Battiti Live i più visti in prima serata

Ascolti Tv martedì 25 luglio 2023, in prima serata su Rai1 "Hotel Portofino" ha conquistato una media di 1.721.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 "7 Ore per Farti Innamorare" 1.421.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 "Appena un Minuto" 634.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.30 alle 0.22 – Battiti Live 1.525.000 spettatori pari al 12.7%. Su Rai3 Filorosso 616.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi 687.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 In Onda Prima Serata 627.000 spettatori con share del 4.4%. Su Tv8 L’Ultimo dei Mohicani 399.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Ip Man 3 è stato visto in media da 412.000 spettatori con il 2.9%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.873.000 spettatori con il 18.3%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.246.000 (28.1%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.765.000 (15.8%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA