Elisabetta Gregoraci, dalla Sardegna a Santorini: «La mia passione segreta». Fan in estasi: ecco qual è

Elisabetta Gregoraci ha confessato la sua passione segreta. La showgirl conduttrice di Battiti Live, dopo il successo estivo del suo spettacolo musicale si è dedicata alle vacanze con amiche e figlio. La settimana di Ferragosto ha scelto di trascorrerla sulle isole, prima italiane, in Sardegna e poi a Santorini, in Grecia, dove non ha potuto fare a meno di condividere con i fan il suo "segreto".

Elisabetta Gregoraci a Santorini

Tra bikini, sole e barca, Elisabetta Gregoarci continua le sue vacanze estive. Questa volta in Grecia dove, nelle ultime ore, ha condiviso degli scatti di sé in abito leopardato e bikini giallo, dopo.

«Sei una regina, conquisti qualsiasi posto con la tua bellezza», le ha scritto un utente. Un altro account, invece ha commentato: «Sei tu il tramonto più bello della Grecia». ma ad altri non è sfuggito un dettaglio riccorente nelle sue foto: così ha confessato di cosa si tratta.

La confessione di Elisabetta Gregoraci

A differenza di quello che si possa immaginare, Elisabetta Gregoraci sembra non mangiare solo insalata e pollo, ma nelle sue foto spiccano piatti di ogni tipo.

Uno dei piatti più classici e internazionali, Hamburger e patatine fritte, è stato il suo pranzo di oggi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 19:59

