Flavio Briatore in vacanza con i due figli: Nathan e Leni Klum, le foto con gli amici

Flavio Briatore papà affettuoso con Nathan Falco, nato 13 anni fa dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, e Leni Klum, avuta nel 2004 dalla ex compagna, la modella tedesca Heidi Klum. L'imprenditore ha deciso di portare i ragazzi in vacanza, con alcuni amici e ha postato le foto sulla sua pagina Instagram. "Vacanza a Monaco" scrive a corredo della foto mostra lui e i suoi ragazzi in un momento di relax in barca.

La figlia non riconosciuta

Le foto confermano gli ottimi rapporti dei due fratelli che, benché non vivano insieme, e abbiano due mamme diverse, hanno dimostrato anche in altre occasioni di avere un'ottima sintonia. Leni Klum è nata dall'unione tra Klum e Briatore. Flavio non ha riconosciuto per anni la figlia, in accordo con la modella, ma nel corso degli anni i due si sono sempre frequentati al punto che Briatore confessò: «Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco».

Famiglia allargata

Non è un segreto invece il bellissimo rapporto che ha con Nathan Falco che pare abbia sempre accettato molto volentieri l'idea di avere una sorella più grande: «È contento.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 16:43

