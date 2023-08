Quanto costa il Ferragosto al Twiga: «Tenda a 600 euro, fino a 38 euro per un primo». E allo stato? 17mila euro l'anno

di Redazione web

Stabilimento balneare di lusso, per eccellenza, il Twiga di Marina di Pietrasanta, che affitta una tenda da spiaggia per 600 euro al giorno. e con l'incasso di un cliente per il mese di agosto, cioè 18.600 euro, ci paga la concessione balnera annuale, pari a 17.619 euro. Anzi avanzano anche mille euro scarsi ed il resto è fatturato, circa 8/9 milioni l'anno per gli imprenditori Flavio Briatore e Daniela Santanchè, anzi solo il primo, perché la ministra ha ceduto le sue quote al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo, scrive il Corriere della Sera.

Scontrini, Parpiglia voce fuori dal coro: «Se vai da Cracco o a Portofino, non ti lamentare dei prezzi»

Porto Cervo, 60 euro per due caffè e due bottigliette d'acqua. «Ci hanno detto che è un'esperienza...»

Tenda da 600 euro

«Ci sono un divano, 2 letti, 2 lettini, un tavolo e una sedia da regista» scrive il giornalista, descrivendo cosa offre questa tenda da 600 euro al giorno, incluse due bottiglie di acqua in omaggio. Tra i vip che vengono al Twiga di Briatore, i nomi non mancano: da Chiara Ferragni a Barbara D’Urso, da Buffon ad Alessia Marcuzzi, passando per Bobo Vieri e Pippo Inzaghi e chissà quanti altri ancora.

Spaghetti cari

Anche i prezzi del mangiare sono molto sopra la media, come lettini, ombrelloni e sdraio: 30 euro per gli spaghetti alle vongole, 38 per le linguine all’astice, mentre si scende a 20 euro per gli spaghetti Flavio, un omaggio economico al patron.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA