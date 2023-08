Scontrini, Gabriele Parpiglia voce fuori dal coro: «Se vai da Cracco a Portofino, non ti lamentare dei prezzi»

di Redazione web

Non si ferma la polemica degli scontrini dove i commensali documentano i prezzi a loro dire folli per delle semplici consumazioni. Tra questi, uno degli ultimi casi è stato quello del cliente che a Porto Cervo ha pagato 60 euro per due caffe e due bottiglie d'acqua. I commenti sono arrivati da tutta Italia, persone indigante per l'aumento dei prezzi, al di sopra di molte aspettative. Alcuni, tuttavia, non sono dello stesso parere. Si tratta, in questo particolare caso di Gabriele Parpiglia che ha voluto commentare lui stesso questa corsa allo scontrino più salato, raccontando una propria esperienza. Andiamo a vedere che cosa ha detto.

Gabriele Parpiglia, la voce fuori dal coro

Gabriele Parpiglia ha voluto raccontare la sua esperienza tramite un video su Instagram, dove ha commentato gli scontrini "folli" con sovrapprezzi causati dal «piattino in più» o altri casi simili. Gabriele scrive: «Da un lato c’è il ristoratore che non si è rialzato dal Covid, quello stronzo, quello che cerca i turisti per farli abboccare. Dall’altro però ci siamo noi che sappiamo leggere i menù e scegliere i posti. Ecco il mio esempio e l’onestà di un locale dove ho mangiato a Bormio. Prezzi giusti, cucina ottima. Estate, basta saper leggere e scegliere i posti. In breve: se vai da Cracco o a Portofino e ti lamenti dei prezzi, scegli altro».

Nel video, l'autore televisivo racconta della cena che ha offerto ai suoi 6 amici, la sera prima a Bormio, pagando un totale di 169 euro, all'incirca 23 euro a persona. Gabriele Parpiglia conclude dicendo che bisogna fare attenzione a dove si va a mangiare perché se si scelgono ristoranti o località rinomate, il prezzo alto della cena è da mettere in conto.

Domenica 13 Agosto 2023, 15:18

