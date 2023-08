Due ore di parcheggio a 16 euro, lo scontrino del garage a Napoli: «Una rapina»

di Redazione web

Sedici euro per meno di due ore di parcheggio. La denuncia del prezzo definito «una sorta di rapina» arriva da Napoli. A farsene portavoce, il sindacalista Giuseppe Alviti, leader della Fnl. Il pagamento è documentato dallo scontrino fiscale rilasciato dal garage sul Lungomare cittadino, in cui appaiono due voci da otto euro ciascuna.

«Scontrini in Italia come roulette, all'estero servizio e coperto non esistono: come fanno a sopravvivere?»

Due panini al salame e due caffè a 18 euro (senza scontrino), conto salato nel chiosco in Sardegna: «Speculazione sui turisti»

Parcheggio a 16 euro

«Ieri sera un nostro iscritto - segnala Alviti - ci comunica che per una passeggiata sul lungomare è costretto a parcheggiare la sua auto in un garage, visto che tutte le zone a parcheggio strisce blu erano occupate e presidiate da "truppe di parcheggiatori abusivi" ma mai si sarebbe aspettato che al ritorno, dopo 1 ora e mezza, gli avrebbero richiesto 16 euro per poterla ritirare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA