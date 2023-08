Due panini al salame e due caffè a 18 euro (senza scontrino), conto salato nel chiosco in Sardegna: «Speculazione sui turisti»

Vacanze con prezzi esagerati o nuova mania di condividere scontrini e conti considerati troppo elevati da clienti di bar e ristoranti? Sono ormai quotidiane le segnalazioni che provengono da ogni parte d'Italia. L'ultima arriva dalla Sardegna, dove due turisti di Firenze hanno denunciato uno spuntino rimasto indigesto: due panini con il salame e due caffè a 18 euro. E stavolta non c'è scontrino a testimoniarlo, perché il chiosco - l'unico della spiaggia di San Teodoro, nel nord dell'isola - non lo ha emesso.

I panini a caro prezzo

Per due caffè e due panini con il salame hanno dovuto pagare 18 euro senza che venisse consegnato loro lo scontrino fiscale. È accaduto a due turisti di Firenze in vacanza al villaggio Baia Bianca di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna. Venerdì scorso hanno pranzato nell'unico chiosco della spiaggia di Salina Bamba: il risultato è stato quello di sborsare 12 euro per i due panini e 6 euro per i caffè. I turisti, dopo aver pagato il conto, hanno deciso di rivolgersi all'associazione Giustitalia, che si occupa di tutela dei consumatori e dei cittadini, per segnalare quanto era accaduto.