Nausea e vomito per tre studenti e due prof in gita a Montecatini: è lo stesso hotel dei 52 intossicati del 5 aprile

di redazione web

Tre studenti e due insegnanti in gita scolastica da Salerno e che alloggiavano in un albergo di Montecatini Terme (Pistoia) - rende noto dall'Asl Toscana centro - sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pescia (Pistoia), perché accusavano disturbi gastrointestinali a carattere acuto.

Si tratta dello stesso hotel dove lo scorso 5 aprile un altro gruppo, tra minori a adulti, per un totale 52 persone, sempre in gita scolastica, accusarono gli stessi sintomi e furono ricoverati per intossicazione alimentare.

Cosa è successo

Secondo l'Azienda sanitaria «lo stato di salute dei cinque ricoverati non desta preoccupazione ma, vista la sintomatologia (nausea, vomito e febbre), restano momentaneamente in osservazione e dovrebbero essere dimessi in serata».

All'indagine epidemiologica del 5 aprile e ancora in corso, riferisce l'Ansa, ora si aggiunge anche quella odierna: «si cercano le cause che hanno determinato i problemi a carattere prevalentemente gastroenterici». Sembra inoltre, come comunicato dall'Asl Toscana centro, che altri ragazzi dello stesso gruppo abbiano chiamato il 118 durante una escursione a Firenze, ma al momento non risultano ricoverati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA