Paura in gita, crolla il ponticello: bambini delle elementari bloccati in mezzo al fiume, salvati dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile, una scolaresca di Meduno (Pordenone) ha chiesto aiuto ai Vigili del fuoco perché durante una gita scolastica i bambini sono rimasti bloccati nel greto del Cellina a Meduna. I pompieri li hanno raggiunti con la squadra fluviale di Maniago e li hanno recuperati.

Il soccorso

È accaduto poco dopo le 14. La sala operativa del comando Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto la richiesta di soccorso e immediatamente ha mandato sul posto la squadra del distaccamento di Maniago e la squadra SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) della Sede centrale. I Vigili del fuoco hanno raggiunto il gruppetto, formato da 15 bambini (tra i 6 e i 7 anni) e 4 educatori.

Cosa è successo

Una delle maestre ha spiegato che mentre si accingevano ad impegnare un ponticello in cemento questo ha ceduto e il gruppo è rimasto bloccato su una lingua di terra in mezzo al fiume senza altre vie per rientrare in sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 16:46

