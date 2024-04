Incidente sull'A1, camion prende fuoco e si ribalta. Italia divisa in due per ore: «Traffico in tilt, code di 11 km verso Roma»

di Redazione web

L'incidente sull'A1 Milano-Napoli al chilometro 357 in seguito al quale un camion ha preso fuoco con conseguente chiusura dell'autostrada, ha diviso l'Italia in due. Sul posto i vigili del fuoco hanno già spento l'incendio e l' area è in via di bonifica ma il tratto tra Arezzo e Valdarno è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per ore.

Traffico in tilt

«All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 11 chilometri di coda verso Roma e 5 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Valdarno», afferma Autostrade per l'Italia sul proprio sito sottolineando che è stata attivata «la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda». Sul posto presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Nessuna vittima

Il conducente, illeso, è uscito in autonomia prima che il mezzo prendesse fuoco.

La situazione torna alla normalità

Alle 18:30 è stato riaperto il tratto dell'A1 Milano-Napoli compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Lo afferma Autostrade per l'Italia sottolineando che stanno proseguendo le attività di pulizia del manto stradale al fine di consentire «nel minor tempo possibile anche la riapertura del tratto Valdarno-Arezzo verso Roma».

