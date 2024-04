Motociclista di 77 anni muore sul colpo: fatale lo scontro con un'auto a Roma

di Redazione web

Gli agenti dei Gruppo I Prati e Gpit della Polizia Locale sono intervenuti per un grave incidente in piazzale Maresciallo Giardino, all'altezza di viale Angelico, Roma, dove intorno alle 14.15 di venerdì 12 aprile, per cause ancora in corso di accertamento, una moto Bmw guidata da un 77enne si è scontrata con una Fiat Panda.

La vittima

Morto, subito dopo l'impatto, l'uomo in sella alla moto. Alla guida dell'auto una 60enne straniera che si è subito fermata a prestare i primi soccorsi. Chiuso il tratto di piazzale Maresciallo Giardino, tra viale Angelico/ Durazzo e l'intersezione semaforica con circonvallazione Clodia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA