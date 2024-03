Tracce di sangue nell'hotel, la denuncia della tiktoker: «Aiuto, la nostra camera sembra una scena del crimine»

di Alessia Di Fiore

Gli hotel di Las Vegas sono famosi non solo per la loro bellezza. Non è una novità, infatti, che gli alberghi della città finiscano sulle prime pagine delle cronaca per vicende degne di un film horror. L'ultima testimonianza arriva dalla tiktoker That Chipper Bunch. La ragazza aveva prenotato una camera d'albergo dove sembrerebbe che sia successo qualcosa di davvero atroce. Recatasi a Las Vegas per una conferenza, quando è arrivata all'interno della sua stanza avrebbe trovato tracce di sangue sui muri e sullo specchio del bagno

«Qualcuno mi dice perché abbiamo appena trovato tracce di sangue nella nostra camera d'albergo?», esordisce la tiktoker nel video caricato sui social. «Ero solo in bagno a farmi i capelli e mi è capitato di notare che c'era del sangue su tutto il muro». Anche gli addetti alle pulizie si sono mostrati altrettando preoccupati per la vicenda e ne hanno parlato con i loro supervisori.

Cosa fare?

Gli utenti di TikTok hanno consigliato alla ragazza di richiedere un rimborso o di cambiare stanza.

Ma com'è andata a finire la vicenda? In un altro video la tiktoker racconta che il personale dell'hotel ha immediatamente ripulito il caos e che alla fine del loro soggiorno hanno ricevuto un rimborso: cibo gratis per tutta la settimana di permanenza nell'hotel. «Cambiare stanza? Non ne ho sentito l'esigenza», conclude la tiktoker.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 19:25

