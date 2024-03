Starvemaxxing, il pericoloso trend di TikTok: teenager e uomini digiunano «per avere un fisico e una mascella più scolpiti»

di Redazione web



La contromossa

Il social però ha intercettato questa pericolosa tendenza e ha cercato di porre rimedio. Se cercate su Google video del fenomeno, potrebbe uscire la scritta «Video al momento non disponibile». Provando a scrivere Starvemaxxing nella barra di ricerca dell'app, esce un avviso che cita «Non sei da solo. Ci sono sempre strumenti di aiuto disponibili se tu o qualcuno che conosci state attraversando un momento difficile». Sotto c'è un numero verde per i disturbi alimentari online: 800180969. Mentre se provate a ripetere l'ezione, scrivendo Looksmaxxing, vi verranno mostrati molti video ironici sull'argomento ma anche alcuni contenuti più seri che però la piattaforma non ritiene pericolosi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA