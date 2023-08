«Basta pubblicare le foto degli scontrini, sembrate depressi: prendete la borsa frigo e andate al discount»

di Redazione web

Friselle a 20 euro, tigelle a peso d'oro, ombrelloni a 150 euro, spritz al prezzo di una coppa di champagne d'annata: l'estate 2023 passerà alla storia per gli scontrini folli, a denunciare i rincari che hanno colpito un po' tutti i settori - soprattutto ristorazione, turismo e correlati - negli ultimi mesi. Ma c'è chi non ci sta a questo gioco al massacro basato sul postare gli scontrini: è Michele Ruschioni, fondatore di Braciami Ancora, seguitissimo su tutti i canali social, che su TikTok ha pubblicato un video in cui educatamente dà un consiglio a chi pubblica le foto degli scontrini dopo aperitivi, cene e giornate in spiaggia.

Lo sfogo di Braciami Ancora

«Basta, dovete smetterla di pubblicare le foto degli scontrini, dei tramezzini, dei piattini: fate ridere, fate pena. Sembrate dei morti di fame, degli sprovveduti che sono depressi e che per una rivendicazione de sto c*** dovete pubblicare la foto dello scontrino quando vi sembra caro. Sembrate dei questorini», le sue parole. Poi rincara la dose: «Allora vi do un consiglio: prendete la borsa frigo, la riempite di roba comprata al discount e ve ne andate dritti a Coccia de Morto, perché vi meritate Coccia de Morto e non i locali che vi fanno lo spritz a 7 euro Basta, avete rotto le p***e, non pubblicate più gli scontrini perché fate ridere».

Tra i commenti, in tanti gli danno ragione: «La gente pensa di poter pagare tutto 5 euro», scrive un utente. «Lo scontrino dovrebbe essere arrotolato e farne un uso migliore, stessero a casa», scrive un altro.

